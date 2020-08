【KTSF】

Frito-Lay公司宣佈回收一款BBQ燒烤口味的土豆片,因為當中有未公開的牛奶成分。

需要回收的這款Lays BBQ口味土豆片,已經分銷至亞利桑那州、加州、夏威夷州、內華達州等全美11個州,回收的這款袋裝土豆片重量分別介於1盎司和15.5盎司之間。

公司聲明稱,發現一些袋裝的BBQ口味土豆片含有其它口味,擔心食用者吃下未知的牛奶成份,引發健康問題,因此自願回收。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)表示,對牛奶敏感或嚴重過敏的人,如果食用這些土豆片,可能會導致嚴重敏感甚至死亡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。