颶風Laura增至四級 料周四早上登陸路州

【KTSF 江良慧報導】

颶風Laura已經增強至一股四級颶風,預計會在周四早上吹襲德州和路易斯安納州邊境地區,氣象學家預計,Laura會為兩個州帶來無法生存的風暴潮,損毀將會是災難性,當局已呼籲處於高危地區的居民撤離。

颶風Laura在墨西哥灣迅速增強,預計會在深夜在德州路易斯安那州邊境以4級颶風登陸。

墨西哥灣居民預期會有豪雨、強風,甚至龍捲風,不過官員最擔心的其實是可能高達20英尺的風暴潮。

颶風的威力,加上當地低窪地形,有可能帶來毀滅性影響。

氣象學家Benjamin Schott說:「不能確保 若你經歷過Rita,而你今天仍在撤離區之中,我確保你可以活下來。」

州和聯邦當局都動員來幫忙,路州州長John Bel Edwards多年來首次動員全部國民警衛軍戒備。

