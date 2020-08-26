民主派斥香港警方目中無法 何君堯歡迎警方拘捕行動

【有線新聞】

香港民主黨強烈譴責警方拘捕行動，批評政府顛倒是非，警方對7.21事件的說法是竄改歷史。民主派立法會議員亦嚴厲譴責警方目中無法，建制派議員何君堯就指歡迎警方拘捕行動。

兩個成員被捕的民主黨，強烈譴責警方的做法，指政府指在7.21事件受傷的林卓廷參與暴動，是指鹿為馬、明顯是濫捕，整個7.21事件的說法亦都竄改。九龍東（民主黨）胡志偉：「是要清清楚楚向全港市民為敵，因為他們不只不承認7.21事件、過去一年的警暴，他們而且要盡用所有警力、盡用手上法律工具，將是非顛倒、歷史竄改。」

20名民主派議員發表聯合聲明，嚴厲譴責警方目中無法，對於子虛烏有的指控、深感錯愕。又指今次是赤裸地透過警權侮辱及威嚇民意代表，認為7.21當日白衣人無差別打人是鐵一般的事實。

元朗民主派區議員亦批評警方竄改7.21事，質疑警方想掩飾真相。

警方在記者會上指，當日有傳媒直播時只是拍一邊情況，令人誤以為是無差別襲擊。

當日在元朗站直播現場情況的前立場新聞記者何桂藍，批評警方歪曲事實：「我有拍攝白衣人，有拍攝現場的市民，有拍一些穿得很美、準備出街、有身孕的市民，甚至拍到一些帶著6、7歲的女兒。剛剛在列車上不知所措的市民，每一幕我都有拍攝。我相信任何一個有注意當日新聞片段的人，都可以很清晰得出一個結論，就是當日的事件是無差別恐襲。」

建制派議員何君堯就指，歡迎警方拘捕行動。何君堯說：「正義可能會遲來，但不會缺席。（拘捕行動）很合適，怎會有濫捕呢？我相信本末倒置或黑白不分與否，是由警方來調查。至於他當日亦出現在元朗與白衣人握手，他就重申自己是清者自清。」

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