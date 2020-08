民主派斥香港警方目中無法 何君堯歡迎警方拘捕行動

【有線新聞】

香港民主黨強烈譴責警方拘捕行動,批評政府顛倒是非,警方對7.21事件的說法是竄改歷史。民主派立法會議員亦嚴厲譴責警方目中無法,建制派議員何君堯就指歡迎警方拘捕行動。

兩個成員被捕的民主黨,強烈譴責警方的做法,指政府指在7.21事件受傷的林卓廷參與暴動,是指鹿為馬、明顯是濫捕,整個7.21事件的說法亦都竄改。九龍東(民主黨)胡志偉:「是要清清楚楚向全港市民為敵,因為他們不只不承認7.21事件、過去一年的警暴,他們而且要盡用所有警力、盡用手上法律工具,將是非顛倒、歷史竄改。」

20名民主派議員發表聯合聲明,嚴厲譴責警方目中無法,對於子虛烏有的指控、深感錯愕。又指今次是赤裸地透過警權侮辱及威嚇民意代表,認為7.21當日白衣人無差別打人是鐵一般的事實。

元朗民主派區議員亦批評警方竄改7.21事,質疑警方想掩飾真相。

警方在記者會上指,當日有傳媒直播時只是拍一邊情況,令人誤以為是無差別襲擊。

當日在元朗站直播現場情況的前立場新聞記者何桂藍,批評警方歪曲事實:「我有拍攝白衣人,有拍攝現場的市民,有拍一些穿得很美、準備出街、有身孕的市民,甚至拍到一些帶著6、7歲的女兒。剛剛在列車上不知所措的市民,每一幕我都有拍攝。我相信任何一個有注意當日新聞片段的人,都可以很清晰得出一個結論,就是當日的事件是無差別恐襲。」

建制派議員何君堯就指,歡迎警方拘捕行動。何君堯說:「正義可能會遲來,但不會缺席。(拘捕行動)很合適,怎會有濫捕呢?我相信本末倒置或黑白不分與否,是由警方來調查。至於他當日亦出現在元朗與白衣人握手,他就重申自己是清者自清。」

