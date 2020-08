香港警方批評有人藉「搭膊」污衊警黑勾結

【有線新聞】

香港警方指7.21當晚是接報後18分鐘到場,而非一年前記者會所說的39分鐘,又指防暴警員當晚並非與白衣人「拍膊頭」,原來是推開他們。

署理新界北總區指揮官曾正科說:「我相信沒有40分鐘那麼久(39分鐘)。 是用了18分鐘,絕對不是初時說的39分鐘。」

一年過後,為何會有另一個講法?先看監警會調查721事件的報告。

報告指,當晚10時40分,999控制台接獲電話報案稱元朗站發生打鬥。10時52分,三名警員到元朗站,指自己無法應付情況,上級指示他們撤退等候增援。10時57分,元朗警區部署快速應變部隊前往元朗站。他們11時15分到達,大部分白衣人已經離開。

警方這天的說法,是由10時57分開始計算,他這樣解釋,新界北刑事總部高級警司陳天柱說:「第一時間的描述說39分鐘,是當時未掌握閉路電視片段。分析閉路電視後,3名警員接報到元朗西鐵站,去到發現有大量人聚集對峙,但當時未有暴力情況。」

他指3名警員離開,但同時請示上級、要求增援,到快速應變部隊收到指示,才計算作警方接報時間。

他又拿出預先準備的相片及片段,解釋另一個焦點,「如果當時即時拘捕任何一方,都可能令衝突惡化、失控,這個推白衣人的動作,是要指令他離開,但被別有用心的人扭曲為搭膊頭,污衊為警黑勾結。」

警方記者會前亦準備多張其他相片,部分是傳媒報道截圖,但未有展示全部。

