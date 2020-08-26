香港警方批評有人藉「搭膊」污衊警黑勾結

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香港警方指7.21當晚是接報後18分鐘到場，而非一年前記者會所說的39分鐘，又指防暴警員當晚並非與白衣人「拍膊頭」，原來是推開他們。

署理新界北總區指揮官曾正科說：「我相信沒有40分鐘那麼久（39分鐘)。 是用了18分鐘，絕對不是初時說的39分鐘。」

一年過後，為何會有另一個講法？先看監警會調查721事件的報告。

報告指，當晚10時40分，999控制台接獲電話報案稱元朗站發生打鬥。10時52分，三名警員到元朗站，指自己無法應付情況，上級指示他們撤退等候增援。10時57分，元朗警區部署快速應變部隊前往元朗站。他們11時15分到達，大部分白衣人已經離開。

警方這天的說法，是由10時57分開始計算，他這樣解釋，新界北刑事總部高級警司陳天柱說：「第一時間的描述說39分鐘，是當時未掌握閉路電視片段。分析閉路電視後，3名警員接報到元朗西鐵站，去到發現有大量人聚集對峙，但當時未有暴力情況。」

他指3名警員離開，但同時請示上級、要求增援，到快速應變部隊收到指示，才計算作警方接報時間。

他又拿出預先準備的相片及片段，解釋另一個焦點，「如果當時即時拘捕任何一方，都可能令衝突惡化、失控，這個推白衣人的動作，是要指令他離開，但被別有用心的人扭曲為搭膊頭，污衊為警黑勾結。」

警方記者會前亦準備多張其他相片，部分是傳媒報道截圖，但未有展示全部。

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