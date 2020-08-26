道指調整成份股組合 Exxon被取代

【KTSF 張麗月報導】

道瓊斯工業平均指數將於本月底，即下星期一調整30隻成份股的組合，油公司Exxon Mobil、藥廠Pfizer和國防承包商Raytheon將會退出道指，取而代之的是Salesforce、藥廠Amgen和Honeywell將會成為道指成份股，這次是道指7年來最大變動。

促成道指調整，主要因為蘋果公司將於下星期一正式分拆股票，一股分拆為四股，從而降低在資訊科技範疇裡面道指所佔的比重，因為蘋果股價約佔道指30隻成份股的12%。

如果蘋果股價拆細之後，就會降低電腦和軟件公司在以股價為主導的道指成份，因此有分析指，新股加入可以抵銷這個變動，也可以令道指的組合更多元化，也反映經濟的走向。

Exxon曾經是藍籌股的標記，Exxon 92年前加入道指時，當時公司名字叫做「標準石油」，當年是洛克菲勒家族石油王國的其中一間公司，而Mobil是洛克菲勒王國的另一個分支。

這兩間公司在21年前合併，成為Exxon Mobil，多年來，Exxon Mobil是全球最大的上市公司，但隨著科技業的興旺，以及石油市場的突然崩潰，Exxon Mobil已經風光不再。

Exxon股價今年勁跌大約四成，目前約有30多間公司的市值已經超越Exxon，Exxon退出後，Chevron是道指成份股裡面唯一一間油公司。

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