道指調整成份股組合 Exxon被取代

【KTSF 張麗月報導】

道瓊斯工業平均指數將於本月底,即下星期一調整30隻成份股的組合,油公司Exxon Mobil、藥廠Pfizer和國防承包商Raytheon將會退出道指,取而代之的是Salesforce、藥廠Amgen和Honeywell將會成為道指成份股,這次是道指7年來最大變動。

促成道指調整,主要因為蘋果公司將於下星期一正式分拆股票,一股分拆為四股,從而降低在資訊科技範疇裡面道指所佔的比重,因為蘋果股價約佔道指30隻成份股的12%。

如果蘋果股價拆細之後,就會降低電腦和軟件公司在以股價為主導的道指成份,因此有分析指,新股加入可以抵銷這個變動,也可以令道指的組合更多元化,也反映經濟的走向。

Exxon曾經是藍籌股的標記,Exxon 92年前加入道指時,當時公司名字叫做「標準石油」,當年是洛克菲勒家族石油王國的其中一間公司,而Mobil是洛克菲勒王國的另一個分支。

這兩間公司在21年前合併,成為Exxon Mobil,多年來,Exxon Mobil是全球最大的上市公司,但隨著科技業的興旺,以及石油市場的突然崩潰,Exxon Mobil已經風光不再。

Exxon股價今年勁跌大約四成,目前約有30多間公司的市值已經超越Exxon,Exxon退出後,Chevron是道指成份股裡面唯一一間油公司。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。