中國外交部斥美防長中國威脅論毫無根據

美國國防部長埃斯珀表明,已做好準備應對中國威脅,呼籲各國警剔解放軍現代化,一同對抗中共。外交部駁斥埃斯珀的言論毫無根據。

美國防長埃斯珀日前以《五角大樓已準備好應對中國》為題,在《華爾街日報》撰文。

他提及國家主席習近平表明,將解放軍建成世界一流軍隊,反映已到了全球競爭新時代。

埃斯珀指解放軍屬於中共,不是服務國家及憲法,所有尋求繁榮穩定、自由開放秩序的國家,都要對解放軍提議接觸、訓練和技術交流,加以警惕。

五角大樓正加快調整國防戰略,將美軍現代化,以與大國競爭,焦點是中國。美軍需要全方位,即在海、陸、空及網絡上,具備對抗、威懾及戰勝中國的能力。國防部正投資高超音速武器、5G通訊,防空反導一體化和人工智能,以維持優勢。並同時擴充及加強盟友網絡,建立更廣泛的全球夥伴。埃斯珀呼籲各國一同對抗中共。

在北京,外交部駁斥,埃斯珀的言論毫無根據,強調中國奉行防禦性國防政策,反問美國三個問題,包括能否像中國般宣示反對霸權主義。

外交部發言人趙立堅指:「是誰在全世界擁有數百個軍事基地,非法對伊拉克、敍利亞、利比亞等國發動戰爭和軍事行動,派艦機到遠離本土的海域大秀肌肉?」

中方又反問,究竟是哪個國家固守冷戰思維,不斷毀約、退出國際組織,肆意破壞全球規則。

