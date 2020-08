社區領袖提醒民眾趕在限期前做人口普查

【KTSF 古琳嘉報導】

8月24日至30日是2020年人口普查亞裔行動週,多位社區領袖提醒民眾務必趕在回覆期限之前,參與這次的人口普查。

民眾回覆人口普查的期限即將在9月30日截止,在全國範圍內,仍有30%的家庭尚未回覆人口普查局的問卷,這些家庭將有人口普查員親自上門拜訪,幫助其完成調查。

包括亞太裔全國委員會(National Council of Asian Pacific Americans)和APIAVote組織,還有大華超市,共同推動本周為人口普查亞裔行動周,多個亞裔社區領袖提醒大家,務必要在9月30日前通過上網到2020census.gov,或是透過電話及郵件做出回覆。

亞裔人口普查周是一項全國綜合性的行動,透過不同組織傳達,為什麼亞裔社區要確保每一個人都被統計在內,因為當局需要精確的人口統計數據,來規劃社區的需求,例如學校、道路和醫療設施等,數據也會影響到聯邦撥款的分配。

亞裔社區不要錯過未來十年的聯邦經費和資源,有關中文的人口普查訊息,廣東話可致電(844) 398—2020,國語可致電(844) 391-2020。

