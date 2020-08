加州衛生部提醒疏散民眾採抗疫措施

【KTSF 歐志洲報導】

加州目前的多宗山火,已經導致136,000人被疏散,衛生部提醒疏散的民眾繼續採取抗疫措施。

加州衛生部長Mark Ghaly醫生透露,在136,000 因為受到山火影響而必須疏散的人當中,有超過3千人住在酒店裡,其餘大多數住在臨時庇護所。

因為新型肺炎疫情持續,這些庇護所也採取了相應的衛生措施,例如床與床之間有超過6呎距離,有些家庭甚至被安排使用帳篷睡覺,不能使用自助餐方式用餐。

當局也給這些庇護所提供了足夠的個人保護裝備,若有病患出現,能夠追蹤相關的接觸者,因為當局對進出庇護所的人有適當的監控。

至於沒有疏散的民眾,或是疏散到親友家的民眾,Ghaly建議:「儘量留在家中,將門和窗關著,要是使用冷氣的話適量使用,要是能夠的話,在見到一段日子沒有見面的親友,我們也建議戴口罩。」

加州疫情方面,過去24小時,當局進行了11萬份病毒檢測,而過去7天的確診率和兩個星期前相比,下降超過1個百分點至5.7%,同樣地死亡病例、住院人數和深切治療部病人數目,過去7天的平均數字都和兩個星期前有所改善,現在平均每天有105人染病死亡,住院人數下跌19%至4,424,深切治療部人數下跌18%,至1,388人。

