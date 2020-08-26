加州衛生部提醒疏散民眾採抗疫措施

【KTSF 歐志洲報導】

加州目前的多宗山火，已經導致136,000人被疏散，衛生部提醒疏散的民眾繼續採取抗疫措施。

加州衛生部長Mark Ghaly醫生透露，在136,000 因為受到山火影響而必須疏散的人當中，有超過3千人住在酒店裡，其餘大多數住在臨時庇護所。

因為新型肺炎疫情持續，這些庇護所也採取了相應的衛生措施，例如床與床之間有超過6呎距離，有些家庭甚至被安排使用帳篷睡覺，不能使用自助餐方式用餐。

當局也給這些庇護所提供了足夠的個人保護裝備，若有病患出現，能夠追蹤相關的接觸者，因為當局對進出庇護所的人有適當的監控。

至於沒有疏散的民眾，或是疏散到親友家的民眾，Ghaly建議：「儘量留在家中，將門和窗關著，要是使用冷氣的話適量使用，要是能夠的話，在見到一段日子沒有見面的親友，我們也建議戴口罩。」

加州疫情方面，過去24小時，當局進行了11萬份病毒檢測，而過去7天的確診率和兩個星期前相比，下降超過1個百分點至5.7%，同樣地死亡病例、住院人數和深切治療部病人數目，過去7天的平均數字都和兩個星期前有所改善，現在平均每天有105人染病死亡，住院人數下跌19%至4,424，深切治療部人數下跌18%，至1,388人。

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