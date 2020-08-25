威州非裔男子被警員開槍打傷引發暴力示威

【KTSF 吳宇斌報導】

威斯康辛州周日下午發生涉及警員的槍擊案件，一名非裔男子被警員開槍打傷送院，事件引發暴力示威。

事發在威斯康辛州Kenosha市周日下午5點，警方當時接報該區發生一宗家暴案件，趕到現場後發生槍擊事件。

美聯社報導指，有人在社交媒體上傳當時的片段，見到一名29歲非裔男子Jacob Blake在打開一輛SUV的門，並準備上車時，警方從其身後開了多槍，當時Blake的3個小孩都在車上。

之後有人拍到警方處理Blake的傷勢，並將其送上救護車送院，目前情況危殆。

警方至今未公佈案件的任何詳細資料，案發後晚上引起當地群眾暴力示威抗議，有人縱火燒車，紐約、明尼阿波尼斯市周一有民眾上街，示威抗議種族歧視。

威州州長周一派遣國民警衛軍防止爆發另外一輪暴力示威，目前州司法部正在調查事件。

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