威州非裔男子被警員開槍打傷引發暴力示威

【KTSF 吳宇斌報導】

威斯康辛州周日下午發生涉及警員的槍擊案件,一名非裔男子被警員開槍打傷送院,事件引發暴力示威。

事發在威斯康辛州Kenosha市周日下午5點,警方當時接報該區發生一宗家暴案件,趕到現場後發生槍擊事件。

美聯社報導指,有人在社交媒體上傳當時的片段,見到一名29歲非裔男子Jacob Blake在打開一輛SUV的門,並準備上車時,警方從其身後開了多槍,當時Blake的3個小孩都在車上。

之後有人拍到警方處理Blake的傷勢,並將其送上救護車送院,目前情況危殆。

警方至今未公佈案件的任何詳細資料,案發後晚上引起當地群眾暴力示威抗議,有人縱火燒車,紐約、明尼阿波尼斯市周一有民眾上街,示威抗議種族歧視。

威州州長周一派遣國民警衛軍防止爆發另外一輪暴力示威,目前州司法部正在調查事件。

