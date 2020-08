加大逐步棄用膠袋和塑膠食物容器（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州大學(UC)宣布,加大十間分校將會逐步取消使用一次性的膠袋和塑膠食物容器。

由加大學生主導的非牟利組織CALPIRG,去年8月開始至今,收集到超過12,000個學生簽名,支持在所有加大分校推行禁塑膠,挽救海洋的行動。

加州大學周一宣布,會逐步實施有關的政策,明年1月開始,加大所有零售店和食店將不准提供膠袋,明年7月開始不會提供一次性食物容器,包括塑膠飲管和餐具。

2022年7月開始,所有大學飯堂和餐廳,將提供可重複使用的食物容器,Merced加大分校為了環保已開始這樣做,結果每年節省35萬個用完即棄的食物容器。

2023年1月開始,所有加大分校逐步取消購買以及銷售塑膠瓶裝水,Irvine加大分校近年在校內安裝了160個飲水機之後,每年減少使用300萬支瓶裝水。

加大指出,由於循環再用物料的工業成本很貴,只有約一成半用完即棄的塑膠垃圾真的被循環再用,其餘的大多被送到堆填區,而塑膠污染海洋和河流的問題也非常嚴重,所以根治的方法就是避免使用一次性的塑膠產品。

