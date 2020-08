民調指絕大多數美國民眾不滿特朗普抗疫工作

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統承諾在本星期的共和黨全國代表大會上,勾勒出美國樂觀的願景,但疫情下,他要面對的是公眾對美國的走向深感悲觀,絕大多數的美國民眾不滿意他和聯邦政府對冠狀病毒大流行的處理方式。

根據美聯社-NORC公共事務研究中心的最新民調發現,大多數美國民眾認為,在新冠狀病毒大流行蔓延時,特朗普及聯邦政府沒有做足夠的工作,幫助美國的個人、小企業或公立學校,只有31%的美國人肯定特朗普在處理疫情方面的表現。

而整體的民意支持度是35%,低於3月份時,但仍然在他這一屆任期內大多數時間的範圍內,而受訪的共和黨人有79%肯定他工作表現,民主黨人就只有5%支持他。

特朗普還必須面對美國人一貫對國家方向的負面看法,他要求選民堅持到底,而不是把權力交給拜登。

AP-NORC的民調顯示,只有23%的人認為國家正朝著正確的方向發展,而75%的人認為國家走錯了路。

總統的最高得分繼續來自經濟,47%的美國人贊同他在經濟方面的表現,預計特朗普在共和黨全國代表大會期間,將大力依靠自己的經濟成績。

他認為當疫症大流行消退時,他可以再次帶領國家進入一個持續增長和創造就業的時期。

