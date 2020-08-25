特朗普指美國可能在經濟上跟中國「脫鉤」

【KTSF 馮政浩報導】

特朗普總統周日接受Fox新聞The Next Revolution With Steve Hilton節目訪問時表示，美國可能在經濟上同中國「脫鉤」。

特朗普表示，美國沒有從與中國的關係中得到什麼，如果中國對待美國不好，美中就有可能脫鉤。

特朗普說：「並沒有一個國家剝削我們多過中國，順便一提，歐盟也不是很好，他們對我們也是很差，不過沒有一個國家好像中國那樣剝削我們很多年，以十年計算。」

特朗普續道：「會不會脫鉤？這是一條很有趣的問題，因為我們沒有從中國得到什麼，我們只是賠錢。」

特朗普聲稱，中國迫切希望拜登贏得11月美國大選。

特朗普說：「他們擁有拜登，他們擁有他，他們很渴望我輸掉，可能只有伊朗比中國更想我輸掉，順帶一提伊朗，我將會在（當選）頭三個星期達成協議，他們正在等待，他們極度渴求達成協議。」

特朗普也表示，伊朗也希望拜登獲勝，伊朗也拒絕達成新的核協定，他說，如果他再次當選，核協定很快就會到來。

此外，特朗普也說拜登上週在民主黨全國代表大會上的演講「非常體面」，他說，重要的是要注意到拜登沒有說的話，他提到由民主黨管治下的美國大城市的執法問題。

特朗普說：「這是他們在同類場合發表最短的一次演說，這是非常短，沒有談到執法，沒有談到所有這些在民主黨管治下的城市，芝加哥、紐約、波特蘭，以及其它城市是怎樣，我認為是一個很大、很大的因素。」

中國外長王毅周日在廣西北海和匈牙利外長會晤後，表示，所謂「脫鉤」論調既不可行，也不合理，如果只是對此搞政治操弄，則是無視自身發展需要，損害普通民眾的福祉，是一條注定走不通的死路。

王毅指，全球化時代下，各國都可在生產要素的全球配置中發揮比較優勢，強行剝離國與國間的既有合作，完全違背市場經濟規律，違背企業的自主意願，最終傷及自身。

王毅指中美兩國應優勢互補，而不是脫鉤切割，應相互融合而非彼此隔絕，應合作共贏而非衝突對抗。

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