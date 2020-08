特朗普指美國可能在經濟上跟中國「脫鉤」

【KTSF 馮政浩報導】

特朗普總統周日接受Fox新聞The Next Revolution With Steve Hilton節目訪問時表示,美國可能在經濟上同中國「脫鉤」。

特朗普表示,美國沒有從與中國的關係中得到什麼,如果中國對待美國不好,美中就有可能脫鉤。

特朗普說:「並沒有一個國家剝削我們多過中國,順便一提,歐盟也不是很好,他們對我們也是很差,不過沒有一個國家好像中國那樣剝削我們很多年,以十年計算。」

特朗普續道:「會不會脫鉤?這是一條很有趣的問題,因為我們沒有從中國得到什麼,我們只是賠錢。」

特朗普聲稱,中國迫切希望拜登贏得11月美國大選。

特朗普說:「他們擁有拜登,他們擁有他,他們很渴望我輸掉,可能只有伊朗比中國更想我輸掉,順帶一提伊朗,我將會在(當選)頭三個星期達成協議,他們正在等待,他們極度渴求達成協議。」

特朗普也表示,伊朗也希望拜登獲勝,伊朗也拒絕達成新的核協定,他說,如果他再次當選,核協定很快就會到來。

此外,特朗普也說拜登上週在民主黨全國代表大會上的演講「非常體面」,他說,重要的是要注意到拜登沒有說的話,他提到由民主黨管治下的美國大城市的執法問題。

特朗普說:「這是他們在同類場合發表最短的一次演說,這是非常短,沒有談到執法,沒有談到所有這些在民主黨管治下的城市,芝加哥、紐約、波特蘭,以及其它城市是怎樣,我認為是一個很大、很大的因素。」

中國外長王毅周日在廣西北海和匈牙利外長會晤後,表示,所謂「脫鉤」論調既不可行,也不合理,如果只是對此搞政治操弄,則是無視自身發展需要,損害普通民眾的福祉,是一條注定走不通的死路。

王毅指,全球化時代下,各國都可在生產要素的全球配置中發揮比較優勢,強行剝離國與國間的既有合作,完全違背市場經濟規律,違背企業的自主意願,最終傷及自身。

王毅指中美兩國應優勢互補,而不是脫鉤切割,應相互融合而非彼此隔絕,應合作共贏而非衝突對抗。

