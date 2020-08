舊金山東江酒樓月底結業 與疫情無關（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在舊金山有42年歷史,位於列治文區的東江酒樓,宣布將於本月底結業,酒樓經理表示,結業的主因並非疫情,而是老闆希望退休。

過去40多年,一直經營東江酒樓的黃氏家族在Geary街的店舖外,以及在網上都貼上告示,向食客告別。

東江的經理向本台表示,雖然東江在疫情期間改做外賣,但得到街坊的支持,生意一直不錯。

至於決定在8月31日後結業,主要原因是老闆已經63歲,想退休,加上這段時間,請人及留住員工亦是一大難題,因此疫情的出現,加快了老闆的退休大計。

70年代尾,現任老闆Richard Wong的父母,在華埠Broadway開設第一間店,賣客家菜,當時沒有售賣點心。

到了80年代初,東江在列治文區開了兩間分店,不過先後結業,黃氏家族後來在1992年在Geary街這裡再開舖,當時才開始做點心。

老闆Richard向SF Eater表示,他20多歲時,已經開始在華埠的本店幫忙,經營餐館需要很多精力,但他不認為自己還有力量去繼續。

不過老闆亦指,東江所在的大廈是家族物業,不排除在一兩年後會東山再起,但前提是,他先要休息一下,如果退休生活太無聊,老闆會考慮再開餐館。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。