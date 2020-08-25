舊金山東江酒樓月底結業 與疫情無關（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在舊金山有42年歷史，位於列治文區的東江酒樓，宣布將於本月底結業，酒樓經理表示，結業的主因並非疫情，而是老闆希望退休。

過去40多年，一直經營東江酒樓的黃氏家族在Geary街的店舖外，以及在網上都貼上告示，向食客告別。

東江的經理向本台表示，雖然東江在疫情期間改做外賣，但得到街坊的支持，生意一直不錯。

至於決定在8月31日後結業，主要原因是老闆已經63歲，想退休，加上這段時間，請人及留住員工亦是一大難題，因此疫情的出現，加快了老闆的退休大計。

70年代尾，現任老闆Richard Wong的父母，在華埠Broadway開設第一間店，賣客家菜，當時沒有售賣點心。

到了80年代初，東江在列治文區開了兩間分店，不過先後結業，黃氏家族後來在1992年在Geary街這裡再開舖，當時才開始做點心。

老闆Richard向SF Eater表示，他20多歲時，已經開始在華埠的本店幫忙，經營餐館需要很多精力，但他不認為自己還有力量去繼續。

不過老闆亦指，東江所在的大廈是家族物業，不排除在一兩年後會東山再起，但前提是，他先要休息一下，如果退休生活太無聊，老闆會考慮再開餐館。

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