TikTok入稟告特朗普政府以國安為由封殺（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

中國短片視頻分享平台抖音的海外版TikTok,周一入稟美國法庭,控告特朗普政府的封殺令,又指美國的舉動是為了大選而耍出的花招。

特朗普總統在8月6日簽署行政命令,以國家安全為由,在45天後,即9月20日起,禁止任何美國個人或實體與TikTok及其中國母公司字節跳動做任何交易。

特朗普隨後在8月14日再簽署第二道行政命令,要求字節跳動在90天內出售或剝離在美國的TikTok業務。

字節跳動反對美國利用國家安全為藉口的打壓封殺行動,於是周一在洛杉磯聯邦法庭提出訴訟,控告特朗普總統和聯邦商務部長羅斯違反TikTok有接受公平審訊的憲法權利,沒有給機會TikTok就封殺令而辯護。

字節跳動繼續與微軟和Oracle等美國公司接觸,洽談出售TikTok海外業務問題,消息指,TikTok可能值250億至300億美元。

中國外交部周一表示支持中國企業以法律維護權益,中方並會採取一切措施,維護中資企業的合法權益。

中方也重申,美國的封殺是源於「逢中必反」,和對有領先優勢的外企作出經濟霸凌行為。

但有學者就認為,字節跳動提出訴訟,是中方想藉著打官司來換取時間,讓TikTok干預美國總統選舉,而之前華為對美國政府的訴訟也未能勝訴。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。