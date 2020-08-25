TikTok入稟告特朗普政府以國安為由封殺（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

中國短片視頻分享平台抖音的海外版TikTok，周一入稟美國法庭，控告特朗普政府的封殺令，又指美國的舉動是為了大選而耍出的花招。

特朗普總統在8月6日簽署行政命令，以國家安全為由，在45天後，即9月20日起，禁止任何美國個人或實體與TikTok及其中國母公司字節跳動做任何交易。

特朗普隨後在8月14日再簽署第二道行政命令，要求字節跳動在90天內出售或剝離在美國的TikTok業務。

字節跳動反對美國利用國家安全為藉口的打壓封殺行動，於是周一在洛杉磯聯邦法庭提出訴訟，控告特朗普總統和聯邦商務部長羅斯違反TikTok有接受公平審訊的憲法權利，沒有給機會TikTok就封殺令而辯護。

字節跳動繼續與微軟和Oracle等美國公司接觸，洽談出售TikTok海外業務問題，消息指，TikTok可能值250億至300億美元。

中國外交部周一表示支持中國企業以法律維護權益，中方並會採取一切措施，維護中資企業的合法權益。

中方也重申，美國的封殺是源於「逢中必反」，和對有領先優勢的外企作出經濟霸凌行為。

但有學者就認為，字節跳動提出訴訟，是中方想藉著打官司來換取時間，讓TikTok干預美國總統選舉，而之前華為對美國政府的訴訟也未能勝訴。

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