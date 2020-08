【KTSF】

舊金山和台北建立姐妹市已經長達50年,在新冠肺炎疫情下,舊金山台北姐妹市委員會經過多方共同努力,於日前向舊金山市府捐贈了價值約30萬元的防疫物資。

參與此次捐贈活動的包括台北市府、生產防護設備的美德和盛弘兩家醫療廠商,以及玉山科技協會。

舊金山台北姐妹市委員會理事長徐大麟博士於18號將這些捐贈的防疫物資親自轉交給市長布里德,包括10萬個口罩、12,000多件防護衣、5萬雙防護手套、500個防護面罩,另外還有一千份晚餐食物的捐贈活動仍在計劃中,希望能為一線的醫護人員以及弱勢族群,提供最大的保護和幫助。

徐大麟還表示,捐贈防疫物資只是開始,兩個城市未來還將在疫情防控上有更多合作,包括交流防疫和抗疫經驗等。

