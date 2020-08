Santa Clara本周開設快閃檢測站 無須預約

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Santa Clara縣宣布,本周將開設兩個新冠病毒快閃檢測站,向所有人提供免費檢測,不需要預約,不需要有醫療保險或醫生證明,不會影響到移民身份。

免費檢測在8月25日星期二到8月29日星期六期間舉行,只要是在Santa Clara縣居住、工作或就學,而且沒有症狀的人士,都可以前往檢測。

如果是出現症狀者,則是要詢問自己的家庭醫師,或是撥打1(888)334—1000,聯繫醫生取得進一步協助。

快閃檢測站地點位於聖荷西市的Overfelt高中體育館,地址是1835 Cunningham Ave,以及位於Gilroy的South County Annex。

檢測結果呈陽性反應的人士,會在3到4天內收到電話通知,陰性反應的人士則會在5天內收到電郵通知。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。