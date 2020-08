【KTSF】

德州農工大學教授Zhengdong Cheng,譯音成正東,被指在接受美國資助同時,為中國政府辦的一間大學工作,並與一間中資公司有聯繫,聯邦司法部周一公開刑事起訴書,成正東面臨電匯欺詐、串謀、作虛假陳述等控罪,周日被捕。

根據司法部,成正東在德州農工大學,其研究團隊獲得近75萬美元NASA太空研究經費,但他隱瞞與中國的多重聯繫,參與中國「千人計劃」。

NASA規定,研究撥款不得用於與中國有關的項目,特朗普政府指中國通過千人計劃,招攬美國大學教授竊取美國尖端科技的項目。

