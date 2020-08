蓬佩奧打破國務卿慣例在共和黨全國代表大會發言

【KTSF】

國務卿蓬佩奧決定將於周二晚的共和黨全國代表大會上發言,打破國務卿不參與政黨大會的慣例,因此備受批評。

目前身處中東的蓬佩奧,在耶路撒冷預錄發言,有關的視頻將於周二晚的共和黨全國代表大會上播出。

蓬佩奧此舉將打破國務卿不參與政黨大會的慣例,因此備受批評,亦跟蓬佩奧發給國務院員工的指示相矛盾。

上個月蓬佩奧發電文給員工,告知外交人員不應參加任何黨派的政治活動。

有現任和前任外交人員批評蓬佩奧發言的決定,前副國務卿Nicholas Burns指,這在現代史上是史無前例,前民主黨總統候選人希拉莉的發言人證實,在2012年時任國務卿希拉莉沒有在當年的民主黨代表大會上發言。

國務院發言人表示,蓬佩奧將以個人身份發言。

