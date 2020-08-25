消防指揮官錢包被偷 警方公開疑犯照片

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上星期五夜晚至星期六清晨，參與CZU山火滅火行動的一名指揮官將車停在Bonny Doon消防站期間，有匪徒從該輛車上偷走這名指揮官的錢包，並從他的銀行戶口裡提現，警方周一公布嫌犯照片。

Santa Cruz縣警局長Chris Clark說：「我想我們都難以相信有人偷走正協助救火的人的錢包，不過我們有探員正調查此案，透過一些線索，我保證如果我們找到這名賊人，會將他送進監獄。」

Detectives are looking for the public’s help in identifying the suspect in the theft of a firefighter’s wallet. During… Posted by Santa Cruz County Sheriff's Office on Monday, August 24, 2020

警方周一公佈了偷錢包嫌犯的照片，是一名白人男子，留著及肩長髮，頭戴舊金山巨人隊的帽子，身穿黑色T恤，淺藍色牛仔褲，戴著有黑白格子圖案的口罩，呼籲有該名男子線索的民眾致電警方，電話：(831) 359—8813。

另外，周一更有人在網上設立專頁，聲稱幫該名消防員籌款支持他，加州消防局對此澄清這是騙案，絕對沒有籌款一事，呼籲民眾不要上當。

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