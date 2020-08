加州山火焚毀逾百萬英畝土地 7人死亡（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州山火焚燒總面積超過120萬英畝土地,相當於一個大峽谷的範圍,山火至今造成7人死亡,州長紐森周一召開山火和疫情記者會,說明最新情況。

州長紐森表示,加州近期累計出現13,000次閃電,目前共有625場山火正在焚燒,其中有17個主要的火場,山火蔓延的總面積已經超過120萬英畝,相當於大峽谷的規模,山火造成7人死亡,並有超過1,200個建築物被毀。

紐森表示,光是過去24小時,加州就遭遇將近300次閃電襲擊,並新增10場山火,至今已出動14,000名消防員,以及2,400輛消防車投入救災。

紐森說:「我們出動所有能支配的資源,竭盡州內所有資源。」

針對總統特朗普在周末期間批准了針對加州山火的總統重大災難宣告,紐森也在記者會上再度感謝特朗普的支持。

紐森說:「我要謝謝總統支持宣告災難,我們預期他會支持,而確實他也批准了,這個宣告包括救災的彈性,包括可把額外的縣納入。」

山火使得加州對抗新冠肺炎疫情更具挑戰,不過紐森表示,加州已經迅速反應,災民進入避難所時,要先做健康檢測,保持社交距離,並購置空氣清淨機,同時還將抗疫用途的31家酒店房間,轉作收容所安置因山火,需要疏散的民眾,已經有近1,500人住到酒店,並持續增加收容房間。

至於疫情數據方面,加州今天通報新增4,946人確診,過去7天平均每日新增5,798宗確診,病毒測試的確診感染率則為6.5%,住院人數和加護病房人數都出現微幅下降。

至於加州監察名單,從42個縣降為40個縣後,周一更降為35個縣,不過灣區則維持只有Napa從監察名單剔除,舊金山有進展,但仍在名單上。

至於重開經濟的進度,紐森透露,目前正在研議新的指引,預計本周會公布。

