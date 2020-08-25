美國延至11月9日實施港貨標「中國製造」規定

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美國原本要求香港出口的產品9月底起將「香港製造」標籤改為「中國製造」，香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示美方已經應業界要求，推遲至11月9日才實施這項政策，正向美方了解可否改用「中國香港製造」標籤。

美國早前宣布取消香港的特殊待遇，要求香港製造的產品必須以「中國製造」來標籤，原定9月25日實施。邱騰華在一個研討會上透露，美國已經應業界要求，將實施日期推遲45日至11月9日，又說正詢問美國有沒有一些香港可以接受的方案。

邱騰華說：「這一方面我們會據理力爭，你不准用『香港製造』，有沒有其他方式、我們可以接受，亦符合產地來源，例如香港常用『中國香港』，我們正等候美國的回覆，這個回覆都重要，如果她一意孤行堅決要違反世貿條款，我們當然會做相關工作。我們亦正在查詢(美方)會否有約束力的通告，一個如此大的國家、如此大的政府，沒有理由藏頭露尾，如果有新規矩，如何清清楚楚說出來？」

邱騰華再次批評美國來意不善、行為野蠻，要求美方尊重香港單獨關稅區的地位。

邱騰華說：「不是因為『香港製造』的產品優於其他地方，有些可能是、有些未必是，內地產品很多好過香港，不是這個問題，亦不是說因為一個國家。香港是中國不可分割的一部分，所以為何不用『中國製造』，而是有一個很重要的香港的身份地位，按照基本法賦予我們是單獨關稅區，所以我們像其他世貿成員一樣享有這個（待遇）、是互相尊重。」

他說美國的做法破壞世界貿易的秩序，又認為外國的報紙說成香港好像「天要跌下來」，是與香港的現況有落差。

有出口皮草到美國的香港公司說早前因應美國的決定，已經停止再接「香港製造」標籤的訂單，但隨著政策延期實施，會考慮利用這段時間賣多些「香港製造」標籤的貨品。

皮草公司董事孫景謙說：「不准『香港製造』標籤是8月初的事，當時客人說快些訂貨，有的訂單盡快做，上星期都預訂了。我們會與美國的客人溝通。（政策）延期了，他們可以再補貨。美國疫情雖然不太好，但有些客開始復工，準備進入九月的銷售旺季。至少現在我們可以肯定地跟客人說，到11月（美國）選總統前，我們都繼續是『香港製造』標籤，繼續可以不受關稅影響。」

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