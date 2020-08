美國延至11月9日實施港貨標「中國製造」規定

【有線新聞】

美國原本要求香港出口的產品9月底起將「香港製造」標籤改為「中國製造」,香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示美方已經應業界要求,推遲至11月9日才實施這項政策,正向美方了解可否改用「中國香港製造」標籤。

美國早前宣布取消香港的特殊待遇,要求香港製造的產品必須以「中國製造」來標籤,原定9月25日實施。邱騰華在一個研討會上透露,美國已經應業界要求,將實施日期推遲45日至11月9日,又說正詢問美國有沒有一些香港可以接受的方案。

邱騰華說:「這一方面我們會據理力爭,你不准用『香港製造』,有沒有其他方式、我們可以接受,亦符合產地來源,例如香港常用『中國香港』,我們正等候美國的回覆,這個回覆都重要,如果她一意孤行堅決要違反世貿條款,我們當然會做相關工作。我們亦正在查詢(美方)會否有約束力的通告,一個如此大的國家、如此大的政府,沒有理由藏頭露尾,如果有新規矩,如何清清楚楚說出來?」

邱騰華再次批評美國來意不善、行為野蠻,要求美方尊重香港單獨關稅區的地位。

邱騰華說:「不是因為『香港製造』的產品優於其他地方,有些可能是、有些未必是,內地產品很多好過香港,不是這個問題,亦不是說因為一個國家。香港是中國不可分割的一部分,所以為何不用『中國製造』,而是有一個很重要的香港的身份地位,按照基本法賦予我們是單獨關稅區,所以我們像其他世貿成員一樣享有這個(待遇)、是互相尊重。」

他說美國的做法破壞世界貿易的秩序,又認為外國的報紙說成香港好像「天要跌下來」,是與香港的現況有落差。

有出口皮草到美國的香港公司說早前因應美國的決定,已經停止再接「香港製造」標籤的訂單,但隨著政策延期實施,會考慮利用這段時間賣多些「香港製造」標籤的貨品。

皮草公司董事孫景謙說:「不准『香港製造』標籤是8月初的事,當時客人說快些訂貨,有的訂單盡快做,上星期都預訂了。我們會與美國的客人溝通。(政策)延期了,他們可以再補貨。美國疫情雖然不太好,但有些客開始復工,準備進入九月的銷售旺季。至少現在我們可以肯定地跟客人說,到11月(美國)選總統前,我們都繼續是『香港製造』標籤,繼續可以不受關稅影響。」

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。