前灣區捷運董事會主席方以偉喪禮周日舉行（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區僑領方李邦琴的長子方以偉（James Fang）的喪禮周日舉行，受到疫情的影響，只有家屬等極少數人出席，多位重量級政治人物錄製視頻向他致敬，家屬感謝社區人士的關心與悼念。

前灣區捷運董事會主席方以偉8月14日突然辭世，震驚社區，他的家人23日為他舉行喪禮，受到疫情影響，僅有家屬在場，過程低調而隆重。

本台在家屬的同意下取得喪禮照片，家屬並表示，非常感謝親朋好友與社區人士在這段期間的關心、問候，以及對方以偉的悼念。

方李邦琴和已故僑領方大川共育有3個兒子，小兒子已經因病去世，如今再度白髮人送黑髮人，悲痛的她仍然表現得很堅強。

這是方李邦琴和方以偉今年2月共同出席US-China Can捐贈醫療物資到中國的活動，和母親非常親近的方以偉，總是站在角落，把光芒留給母親。

根據家屬提供的訃聞，方以偉1961年9月27日出生，得年59歲，他在擔任舊金山市府貿易和商業主任期間，協助吸引亞洲為基地的商業來此投資，創造數千個就業機會，擔任舊金山上海姊妹市主席，促進兩個城市之間的商業交流，促成范士丹、李孟賢和紐森等政要率代表團前往中國訪問。

方以偉並連任6屆的灣區捷運董事，在1998年和2004年，獲選成為董事會主席，他在董事會工作了24年，任職時間最長。

方以偉在舊金山出生，畢業於柏克萊加大和哈斯汀法學院，除了公職，方以偉也曾擔任舊金山觀察家報和亞裔新聞雜誌「AsianWeek」的主席。

方以偉和太太黃凡結婚25年，是已故前中國國務院副總理黃菊的女婿，兩人沒有子女。

家屬表示，他永遠將歡樂帶給家人，值得信賴，更願意為家人付出一切。

方以偉下葬在方氏墓園，方李邦琴親自為兒子蓋棺論定，說他是舊金山的兒子，也是上海的女婿。

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