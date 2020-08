前灣區捷運董事會主席方以偉喪禮周日舉行（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區僑領方李邦琴的長子方以偉(James Fang)的喪禮周日舉行,受到疫情的影響,只有家屬等極少數人出席,多位重量級政治人物錄製視頻向他致敬,家屬感謝社區人士的關心與悼念。

前灣區捷運董事會主席方以偉8月14日突然辭世,震驚社區,他的家人23日為他舉行喪禮,受到疫情影響,僅有家屬在場,過程低調而隆重。

本台在家屬的同意下取得喪禮照片,家屬並表示,非常感謝親朋好友與社區人士在這段期間的關心、問候,以及對方以偉的悼念。

方李邦琴和已故僑領方大川共育有3個兒子,小兒子已經因病去世,如今再度白髮人送黑髮人,悲痛的她仍然表現得很堅強。

這是方李邦琴和方以偉今年2月共同出席US-China Can捐贈醫療物資到中國的活動,和母親非常親近的方以偉,總是站在角落,把光芒留給母親。

根據家屬提供的訃聞,方以偉1961年9月27日出生,得年59歲,他在擔任舊金山市府貿易和商業主任期間,協助吸引亞洲為基地的商業來此投資,創造數千個就業機會,擔任舊金山上海姊妹市主席,促進兩個城市之間的商業交流,促成范士丹、李孟賢和紐森等政要率代表團前往中國訪問。

方以偉並連任6屆的灣區捷運董事,在1998年和2004年,獲選成為董事會主席,他在董事會工作了24年,任職時間最長。

方以偉在舊金山出生,畢業於柏克萊加大和哈斯汀法學院,除了公職,方以偉也曾擔任舊金山觀察家報和亞裔新聞雜誌「AsianWeek」的主席。

方以偉和太太黃凡結婚25年,是已故前中國國務院副總理黃菊的女婿,兩人沒有子女。

家屬表示,他永遠將歡樂帶給家人,值得信賴,更願意為家人付出一切。

方以偉下葬在方氏墓園,方李邦琴親自為兒子蓋棺論定,說他是舊金山的兒子,也是上海的女婿。

