熱帶風暴Laura升級為颶風 風力最少三級

美國東南海域的熱帶風暴Laura正式轉為颶風,方向直指德州和路易斯安那州,預料風暴會在星期三或星期四登陸,風力最少是三級颶風,沿海的居民只有24小時去準備。

颶風Laura一路向海灣的海岸挺進,收集能量,官員預計登陸的時候大約是星期三晚上或星期四早上,到時會成為三級颶風。

路州Lake Charles市長Nic Hunter說:「風暴做成的水位上升,可能較(歷來海灣最強的)Rita風暴更厲害,因此要嚴陣以待。」

Calcasieu緊急事務局局長Dick Gremillion說:「我們現在建議,Calcasieu地區全部強制撤離。」

部分德州和路州的海岸線已經拉起颶風警報,當局已經對一些地區發出強制撤離命令,包括德州的Galveston,在休斯敦,撤退船隻和應付水漲的設施已經作出準備。

休斯敦消防局隊長Beau Moreno說:「在我後面的貨車可以載10個人,可以闖過30吋高的水浸。」

全國颶風中心預料,Laura由星期三晚到星期六帶來的降雨是4到12吋,會有很多洪水氾濫和市區水浸,令人擔心。

德州州長Greg Abbott說:「注意不要走近水浸的地方,因為很容易被捲走。」

官員警告Laura的威力會造成傷亡,Laura以熱帶風暴橫掃加勒比海的時候,奪去最少9個人性命,而未來引起的沿海水位高漲會有7呎到11呎。

