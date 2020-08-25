熱帶風暴Laura升級為颶風 風力最少三級

【KTSF 馮政浩報導】

美國東南海域的熱帶風暴Laura正式轉為颶風，方向直指德州和路易斯安那州，預料風暴會在星期三或星期四登陸，風力最少是三級颶風，沿海的居民只有24小時去準備。

颶風Laura一路向海灣的海岸挺進，收集能量，官員預計登陸的時候大約是星期三晚上或星期四早上，到時會成為三級颶風。

路州Lake Charles市長Nic Hunter說：「風暴做成的水位上升，可能較（歷來海灣最強的）Rita風暴更厲害，因此要嚴陣以待。」

Calcasieu緊急事務局局長Dick Gremillion說：「我們現在建議，Calcasieu地區全部強制撤離。」

部分德州和路州的海岸線已經拉起颶風警報，當局已經對一些地區發出強制撤離命令，包括德州的Galveston，在休斯敦，撤退船隻和應付水漲的設施已經作出準備。

休斯敦消防局隊長Beau Moreno說：「在我後面的貨車可以載10個人，可以闖過30吋高的水浸。」

全國颶風中心預料，Laura由星期三晚到星期六帶來的降雨是4到12吋，會有很多洪水氾濫和市區水浸，令人擔心。

德州州長Greg Abbott說：「注意不要走近水浸的地方，因為很容易被捲走。」

官員警告Laura的威力會造成傷亡，Laura以熱帶風暴橫掃加勒比海的時候，奪去最少9個人性命，而未來引起的沿海水位高漲會有7呎到11呎。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。