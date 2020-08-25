搵屋住：舊金山可負擔公寓售價30萬以下

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山SOMA區有一個售價不到30萬的一房公寓重新放售，適合低收入人士申請。

這個一睡房一浴室的可負擔公寓單位，位於Natoma街574號，公寓大樓建於2012年，距離Civic捷運站僅兩條街，距離80號公路出入口三條街，交通方便。

單位面積有407平方英呎，售價僅約為299,000萬元，但沒有停車位，單位內沒有洗衣機，但大樓有洗衣房，HOA管理費每月373元。

申請人年收入不得超過舊金山地區收入中位數的九成，單身人士最高80,700元，兩人家庭不得超過92,250元，申請人必須為首次置業人士，並有首次置業者講座證書，在舊金山居住或工作的申請人，在抽籤時會獲得優先。

申請截止日期為9月8日下午5點，詳情請點擊：

https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HlaBgUAJ

中文申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HlaBgUAJ/apply-welcome/overview

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。