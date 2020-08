特朗普公布連任政綱 要結束美國對中國依賴

【KTSF 吳宇斌報導】

共和黨表示沒有新的綱領,黨的綱領就是特朗普的連任政綱,特朗普競選團隊周日在官方網站公佈,特朗普的競選連任政綱,名為《Fighting for You 為你而戰》,列出49項核心施政方針的清單,內容涉及就業、應對疫情、對華政策、外交、科技創新、移民、教育、健康與警務等領域。

特朗普的連任政綱,當中的對華政策強調要結束美國對中國的依賴,政綱提到,吸引美國企業回流,要將100萬個製造業職位由中國帶回美國、向回流的美國企業提供稅收寬免,當中把必須品行業,如製藥及機械技術帶回美國的企業,可獲得政府提供100%的費用扣除。

政綱也主張聯邦政府不跟外判給中國的企業做生意,此外美國也針對新冠狀病毒在全球擴散追究中國的責任。

在就業方面,特朗普的政綱提出在一年內創造1,000萬個新職位,鼓勵創立100萬間小企業,聯邦政府會以稅務優惠,鼓勵企業將職位留在美國,並推行有利美國就業的公平貿易協定。

對於應對疫情,政綱表示特朗普會致力推動在年底前研發出疫苗,讓美國民眾恢復正常的生活,並為醫護人員生產足夠的關鍵藥物與醫療設備。

在移民政策方面,特朗普的政綱將禁止非法移民取得公共福利,並要求合法移民申請者在經濟上有自立的能力。

至於外交則繼續以美國為優先,保持並擴張美國的軍力,建立強大的網絡安全防禦系統及導彈防禦系統,在全球消滅對美國人構成威脅和傷害的恐怖主義者,同時要盟國繳納應分擔的防禦費用。

此外政綱也尋求停止現有的戰事,將美軍撤回美國。

