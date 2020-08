【KTSF】

新型冠狀病毒的治療法有新進展,聯邦食品及藥物管理局(FDA)周日表示,已簽發緊急授權使用住院新型肺炎康復者的血漿作為治療法之一。

雖然這個治療法還未進行全面臨床測試,但初步數據顯示,這個治療法有正面反應。

特朗普總統就指,這個是突破,這個治療法可以降低35%的死亡率。

也有媒體報導,為了快速審批疫苗繞過美國監管標準,特朗普政府正考慮給予英國一項疫苗研發「緊急使用授權」,期望可以在11月大選前通過美國的疫苗審核,但聯邦衛生福利部就強調,絕對不會在大選前簽發緊急使用授權。

