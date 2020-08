民主黨黨綱首次刪除一中政策 恪守台灣關係法

【KTSF】

民主黨的政綱在上周的全國黨代表大會期間發表,當中涉及中國的部分,第一次將一個中國政策刪除,黨綱也強調,民主黨恪守台灣關係法,繼續支持台海兩岸和平解決兩岸議題。

民主黨新黨綱也提到,美國要與歐洲盟友合作,反擊中國的貿易不公平,操縱貨幣與盜竊知識產權等行為,但不主張發動單邊的關稅貿易戰或新冷戰。

對於新型肺炎疫情大流行,民主黨新黨綱不追究中國,反而追究特朗普,指特朗普抗疫無能,要為染疫死亡的人負責。

而拜登接受提名時的發言,也不提中國,令到即使支持拜登與民主黨的一些主流媒體,也指出民主黨在這次總統選舉中,在中國問題上的處境有如走鋼線,尤其是最新的民調顯示,七成以上的美國民眾對中國反感,特朗普大打中國牌,對一向親中的拜登構成極大的壓力。

特朗普的競選宣傳就指拜登當選,等如中國擁有美國,中國主管美國。

而The Huffington Post發表的一項最新民意調查顯示,目前拜登的民意支持率是50%,特朗普的民意支持率是43%,當中有十幾個州屬於關鍵的必爭之州。

