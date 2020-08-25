報告指美國兒童感染新型肺炎個案增加

【KTSF 吳倩妤報導】

根據美國兒科學院和兒童醫院最新發報的數字顯示，全美兒童感染新型肺炎的個案近幾個星期上升了九成。

Sean O’Leary醫生說：「短短幾個月，全美已經有90個兒童死於新型肺炎。」

Sean O’Leary醫生表示，兒童確診增加，其中一個原因可能是有更多兒童參與檢測，另一個原因是，兒童增加了活動，令感染的人數亦增加。

雖然美國兒科學會早前曾表示，兒童感染新型肺炎而得重症的機率相對較低，但O’Leary醫生表示，大家仍然要小心預防，而兒童感染新型肺炎的症狀和成人是一樣的，都是咳嗽、氣促、發燒。

但兒科醫生就表示，小朋友還可能會出現呼吸困難、有紅疹、沒有精力，和小朋友很難保持清醒，這時就要立即去看醫生。

另外世衛亦建議，6至11歲的兒童亦最好帶口罩作為預防措施。

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