東灣柏克萊周五開始,准許部分戶外的商業以及康樂活動。

柏克萊市宣布,周五早上開始,准許重開室外游泳池,不過必須限制泳客人數,以及保持社交距離,鼓勵泳客預先登記,以安排不同時段讓大家使用游泳池,市府也准許小型的戶外運動練習。

商業活動方面,周五開始可以室外品酒,顧客要預約,並且要遮蓋口鼻,飲品由職員倒給顧客,理髮店也可以在戶外為客人剪頭髮。

另外,市府准許室外表演活動,觀眾在自己的汽車觀看表演,每場表演包括演員和職員在內不能超過12人。

