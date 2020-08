灣區三大山火進一步受控 再有消防員被盜竊

【KTSF 郭柟報導】

灣區三個大型山火LNU、CZU和SCU山火,火勢進一步受控,不過在北灣Marin縣的另一場Woodward山火,火勢就增強。

北灣Marin縣Point Reyes海岸附近的Woodward山火,火場面積增加至2,739英畝,目前只有5%受控,90間房屋的居民需要撒離,Inverness Park居民收到撤離警告。

有前往當地救火的消防員在附近酒店的停車場過夜期間,車輛被爆竊,消防器材被偷走,價值大約7,000元。

該名消防員表示,今次已經是本週第二次,她又指連日來集中撤離工作和救火,已經很累人,預上這種事情都困擾。

不止是消防員,一名撤離家園的90歲事主,在同一間酒店被賊人偷車,賊人在他登記入宿的15分鐘內,偷走他的白色Honda CRV車,裡面載有他所有隨身財物。

灣區的三大山火救火過程有進展,焚燒北灣5個縣的LNU山火有27%受控,Sonoma縣的Healdsburg市解除撤離警告,中半島San Mateo縣和Santa Cruz縣一帶的CZU山火就有17%受控,當局解除Santa Clara縣的撤離警告,南灣的SCU山火就有15%受控。

聯邦住房與城市發展部周二宣佈,為加州加快提供山火救援,以及為被逼撒離的業主和低收入租客提供貸款援助。

另外,灣區的愛惜空氣日警告將會延長到本周五。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。