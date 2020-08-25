灣區三大山火進一步受控 再有消防員被盜竊

【KTSF 郭柟報導】

灣區三個大型山火LNU、CZU和SCU山火，火勢進一步受控，不過在北灣Marin縣的另一場Woodward山火，火勢就增強。

北灣Marin縣Point Reyes海岸附近的Woodward山火，火場面積增加至2,739英畝，目前只有5%受控，90間房屋的居民需要撒離，Inverness Park居民收到撤離警告。

有前往當地救火的消防員在附近酒店的停車場過夜期間，車輛被爆竊，消防器材被偷走，價值大約7,000元。

該名消防員表示，今次已經是本週第二次，她又指連日來集中撤離工作和救火，已經很累人，預上這種事情都困擾。

不止是消防員，一名撤離家園的90歲事主，在同一間酒店被賊人偷車，賊人在他登記入宿的15分鐘內，偷走他的白色Honda CRV車，裡面載有他所有隨身財物。

灣區的三大山火救火過程有進展，焚燒北灣5個縣的LNU山火有27%受控，Sonoma縣的Healdsburg市解除撤離警告，中半島San Mateo縣和Santa Cruz縣一帶的CZU山火就有17%受控，當局解除Santa Clara縣的撤離警告，南灣的SCU山火就有15%受控。

聯邦住房與城市發展部周二宣佈，為加州加快提供山火救援，以及為被逼撒離的業主和低收入租客提供貸款援助。

另外，灣區的愛惜空氣日警告將會延長到本周五。

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