美國公民及移民局逾萬員工8月底起休無薪假（視頻）

美國公民及移民服務局(USCIS)由於資金不足,已經發佈內部通知,將從8月30日起,要求超過13,000名員工休無薪假,這對正在申請入籍和移民簽證的人有何影響呢?

USCIS於7月28日通知13,400名員工,將從8月30日起放無薪假,該決定並未通過國會,是移民局自己的決定,由於移民局營運的資金是靠收入,今年5月,移民局曾向國會要求緊急撥款12億元,否則就會讓大約3分之2的員工從8月底開始放無薪假,移民局目前的僱員總數大約是2萬人。

E&M Mayock移民事務所律師助理錢進(Jin Qian)說:「從8月31號到底它要怎麼做,是它把這些後來的案件停下來,等到有了資金,還是繼續做,還是先讓這些剩下的15%員工來處理這些案子,現在還不知道,有可能要等到8月31號,移民局才會發出訊息,接下來的案子要怎麼做。」

移民法務助理錢進說,截至目前,加急辦理的案件並未受影響,因為移民局也可能需要這筆錢增加收入。

錢進說:「因為那些非移民的案件,H1、L-1、TN 那些非移民的它還是有加速,叫做”優先處理”,也就是說你多付1,440元,可以讓移民局加速,那些案件現在還是不會受太大影響,基本上就在兩個星期,15天之內都會有答覆。」

不過錢進表示,在8月30號之後,到底會對這些案件的處理時間影響有多大,目前仍是未知數。

移民局則表示,在員工大量減少情況下,當局會優先處理入籍宣誓,因為新冠肺炎疫情的影響,已經有很多等待入籍宣誓的案件被延後,當局會優先處理此項工作,並歡迎更多人成為美國公民。

錢進則表示,受疫情影響,唯一簡化的就是一些綠卡申請,目前不需要面試。

錢進說:「我們最近有收到一些等待綠卡,名額已經排到了,體檢報告也有遞上去,所有的背景調查也都已經做完,有些案件它就免掉了面試,這就是說直接就綠卡就批准了。」

有國會參議員已經呼籲移民局延後執行放無薪假,直到本財政年度結束,也就是9月30日,有政策專家估計,如果移民局員工放無薪假,每個月受影響不能處理的案例可能多達75,000宗。

