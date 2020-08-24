美國公民及移民局逾萬員工8月底起休無薪假（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美國公民及移民服務局（USCIS）由於資金不足，已經發佈內部通知，將從8月30日起，要求超過13,000名員工休無薪假，這對正在申請入籍和移民簽證的人有何影響呢？

USCIS於7月28日通知13,400名員工，將從8月30日起放無薪假，該決定並未通過國會，是移民局自己的決定，由於移民局營運的資金是靠收入，今年5月，移民局曾向國會要求緊急撥款12億元，否則就會讓大約3分之2的員工從8月底開始放無薪假，移民局目前的僱員總數大約是2萬人。

E&M Mayock移民事務所律師助理錢進（Jin Qian）說：「從8月31號到底它要怎麼做，是它把這些後來的案件停下來，等到有了資金，還是繼續做，還是先讓這些剩下的15%員工來處理這些案子，現在還不知道，有可能要等到8月31號，移民局才會發出訊息，接下來的案子要怎麼做。」

移民法務助理錢進說，截至目前，加急辦理的案件並未受影響，因為移民局也可能需要這筆錢增加收入。

錢進說：「因為那些非移民的案件，H1、L-1、TN 那些非移民的它還是有加速，叫做”優先處理”，也就是說你多付1,440元，可以讓移民局加速，那些案件現在還是不會受太大影響，基本上就在兩個星期，15天之內都會有答覆。」

不過錢進表示，在8月30號之後，到底會對這些案件的處理時間影響有多大，目前仍是未知數。

移民局則表示，在員工大量減少情況下，當局會優先處理入籍宣誓，因為新冠肺炎疫情的影響，已經有很多等待入籍宣誓的案件被延後，當局會優先處理此項工作，並歡迎更多人成為美國公民。

錢進則表示，受疫情影響，唯一簡化的就是一些綠卡申請，目前不需要面試。

錢進說：「我們最近有收到一些等待綠卡，名額已經排到了，體檢報告也有遞上去，所有的背景調查也都已經做完，有些案件它就免掉了面試，這就是說直接就綠卡就批准了。」

有國會參議員已經呼籲移民局延後執行放無薪假，直到本財政年度結束，也就是9月30日，有政策專家估計，如果移民局員工放無薪假，每個月受影響不能處理的案例可能多達75,000宗。

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