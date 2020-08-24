美國大學復課後 19州有大學爆疫情

【KTSF 歐志洲報導】

美國在對抗疫情方面在羅德島州有進展，阿肯色州則見到死亡率上升，於此同時，許多回大學校舍上課的學生，沒有遵守衛生指引也令人感到擔憂。

隨著大學生回到校園，有至少19個州出現大學爆發疫情，令人們對這種情景感到關注，賓州大學一大群學生聚集，校方發出警訊致問大家：你是否要為大家被迫離開校園而負責？

密西西比州長Tate Reeves呼籲大學生提高警惕，因為在該州最大的感染群是18到29歲的人。

美國已經連續25天，每天有超過一千人死於新冠肺炎，聯邦疾控中心（CDC）現在估計在9月12日之前，會有195,000美國人死於新冠肺炎，這日期距離現在只有3個星期。

高死亡率將持續一段日子，但是CDC總監Robert Redfield也表示，他認為現在開始見到轉機。

他也預測按照CDC的評估，美國有10%到20%的人已經感染病毒，所以目前可能已經有6千萬人被感染，他也說隨著大家遵守戴口罩、勤洗手，和保持社交距離的衛生指引，將可以在來臨兩個星期內，開始看見每天的死亡數字下降。

全國已經有40個州出現新病例下降的趨勢，但是Redfield也警告，這個轉機並不一定能夠持久維持，一些地方如懷俄明州、愛荷華州和伊利諾伊州，新病例還在上升，更有一項Emory大學的研究發現，在鄉村地區，多人聚集的超級傳播活動，正主導著這些地方的疫情。

而世界衛生組織總幹事譚德塞也說，病毒不會在疫苗出現後消失，1918年的流感大流行持續了兩年，美國公司當中，目前有Moderna、Pfizer和Johnson & Johnson的疫苗研發進入人體實驗和評估的階段。

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