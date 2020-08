美國大學復課後 19州有大學爆疫情

【KTSF 歐志洲報導】

美國在對抗疫情方面在羅德島州有進展,阿肯色州則見到死亡率上升,於此同時,許多回大學校舍上課的學生,沒有遵守衛生指引也令人感到擔憂。

隨著大學生回到校園,有至少19個州出現大學爆發疫情,令人們對這種情景感到關注,賓州大學一大群學生聚集,校方發出警訊致問大家:你是否要為大家被迫離開校園而負責?

密西西比州長Tate Reeves呼籲大學生提高警惕,因為在該州最大的感染群是18到29歲的人。

美國已經連續25天,每天有超過一千人死於新冠肺炎,聯邦疾控中心(CDC)現在估計在9月12日之前,會有195,000美國人死於新冠肺炎,這日期距離現在只有3個星期。

高死亡率將持續一段日子,但是CDC總監Robert Redfield也表示,他認為現在開始見到轉機。

他也預測按照CDC的評估,美國有10%到20%的人已經感染病毒,所以目前可能已經有6千萬人被感染,他也說隨著大家遵守戴口罩、勤洗手,和保持社交距離的衛生指引,將可以在來臨兩個星期內,開始看見每天的死亡數字下降。

全國已經有40個州出現新病例下降的趨勢,但是Redfield也警告,這個轉機並不一定能夠持久維持,一些地方如懷俄明州、愛荷華州和伊利諾伊州,新病例還在上升,更有一項Emory大學的研究發現,在鄉村地區,多人聚集的超級傳播活動,正主導著這些地方的疫情。

而世界衛生組織總幹事譚德塞也說,病毒不會在疫苗出現後消失,1918年的流感大流行持續了兩年,美國公司當中,目前有Moderna、Pfizer和Johnson & Johnson的疫苗研發進入人體實驗和評估的階段。

