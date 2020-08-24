國會續休會 600元額外失業金未有著落

【KTSF 張麗月報導】

由於國會仍然休會，聯邦600元失業紓困金仍未有著落之際，目前有30多個州正在處理如何執行總統的行政備忘綠。

有關聯邦動用FEMA緊急事故基金提供額外每週300元失業紓困金的問題，但至今只有兩個州，阿里桑那州和德州開始發放，許多州尚未向聯邦申請這項撥款，也有不少州，例如加州申請了，但拒絕配合聯邦所要求的各州自己出100元，這些州可能要到9月底才可望開始發放。

有專家指出，各州現有的電腦系統仍然落後，需要更新，就算州政府批准，也需要幾個星期時間去處理這些額外失業紓困金的發放。

資料顯示，有2,800萬失業人士領取聯邦每週600元失業紓困金，這600元在7月底到期，已暫停發放，現正等候國會的決定，而國會兩黨也就金額問題談不攏。

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