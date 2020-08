國會續休會 600元額外失業金未有著落

【KTSF 張麗月報導】

由於國會仍然休會,聯邦600元失業紓困金仍未有著落之際,目前有30多個州正在處理如何執行總統的行政備忘綠。

有關聯邦動用FEMA緊急事故基金提供額外每週300元失業紓困金的問題,但至今只有兩個州,阿里桑那州和德州開始發放,許多州尚未向聯邦申請這項撥款,也有不少州,例如加州申請了,但拒絕配合聯邦所要求的各州自己出100元,這些州可能要到9月底才可望開始發放。

有專家指出,各州現有的電腦系統仍然落後,需要更新,就算州政府批准,也需要幾個星期時間去處理這些額外失業紓困金的發放。

資料顯示,有2,800萬失業人士領取聯邦每週600元失業紓困金,這600元在7月底到期,已暫停發放,現正等候國會的決定,而國會兩黨也就金額問題談不攏。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。