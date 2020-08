特朗普姊姊秘密錄音公開 斥特朗普自私殘酷

【KTSF】

華盛頓郵報日前披露,特朗普總統的姊姊私下被秘密錄音,批評特朗普自私,並指他請人代考上大學等,特朗普則回應不在乎。

特朗普總統的姊姊Maryanne Trump Barry是一名已退休的法官,從來沒有公開表達過與總統弟弟意見不合,不過從被披露的秘密錄音中,可以聽到特朗普姊姊表示,特朗普只會為自己打算,當弟弟說,看看我為你做的一切時,姊姊會反駁弟弟什麼都沒作。

特朗普姊姊在秘密錄音中,亦指特朗普沒有讀過大學,因為他當年請人代他考入學試,他姊姊更表示,記得請槍代考人的名字,據稱在錄音中,特朗普姊姊稱弟弟殘酷、虛假是騙子。

秘密錄音由特朗普姪女Mary Trump聲稱在2018到2019年間錄下阿姨Maryanne的談話,首先提供給華盛頓郵報。

Mary Trump最近出書,大肆批評總統叔叔。

特朗普總統星期六則已回應表示Who cares,沒有人在乎。

