SCU山火仍在燃燒 居火場附近華裔居民準備撤離（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

由於上週末閃電引發的山火,在灣區各地繼續焚燒,橫跨東灣和南灣,以及中半島和南灣的兩個閃電山火仍然未受控制,CalFire加州森林及防火局已經向受影響的地區發出撤離令,住在靠近火場的華裔居民情況又如何呢?

橫跨東灣和南灣的SCU閃電山火,冒出的濃煙遍及整個灣區,有不少華人居住的Fremont,部分地區也靠近SCU火場,住在那裡的前本台記者Ricky Chan指,這幾天僅周四晚開了一個小時窗。

Ricky說:「周四晚有開過一小段時間窗,大概是夜晚7點至8點的時候,但之後開始聞到煙之後,就馬山關窗了。」

Cal Fire也對受影響地區發出撤離令疏散居民,不過Alameda縣需要撤離的地區不算多,住在Warm Springs附近的Ricky也沒有收到任何撤離的訊息,根據Fremont消防局的推文,目前對Mill Creek Road發出撤離警告,儘管如此他也早有準備。

Ricky說:「雖然說還未燒到(我住的地方),但隨時都有這個可能性,所以都已經收拾好了包袱,幫家中小孩都收拾好東西,基本的幾天的衣服,需要的基本用品,例如口罩、尿片和衣服,全部都已經收拾好,其餘還有手機充電器、智能手錶充電器都已經收拾好,還有就是護照都已經帶在身上。」

但南灣Santa Clara縣 受到SCU和CZU兩個山火影響,就有較多地區的居民需要撤離,根據Cal Fire的撤離地圖,可以見到從Milpitas和Alameda縣交界以東,和以南沿著聖荷西東邊的山一直到Gilroy,這些地區的居民都需要撤離。

有住在Saratoga的華裔居民一家五口已經3天沒有外出,他表示,距離Santa Cruz的CZU閃電山火有40分鐘車的距離,因此家人都沒有太緊張,還說相信火會很快被救熄。

灣區疫情還沒過去,現在又遇上山火,Ricky說壓力也不小。

Ricky說:「怕自己和家人一個不小心感染新冠病毒,現在又多了山火,而且越逼越近,人也是蠻緊張的。」

