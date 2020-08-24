SCU山火仍在燃燒 居火場附近華裔居民準備撤離（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

由於上週末閃電引發的山火，在灣區各地繼續焚燒，橫跨東灣和南灣，以及中半島和南灣的兩個閃電山火仍然未受控制，CalFire加州森林及防火局已經向受影響的地區發出撤離令，住在靠近火場的華裔居民情況又如何呢？

橫跨東灣和南灣的SCU閃電山火，冒出的濃煙遍及整個灣區，有不少華人居住的Fremont，部分地區也靠近SCU火場，住在那裡的前本台記者Ricky Chan指，這幾天僅周四晚開了一個小時窗。

Ricky說：「周四晚有開過一小段時間窗，大概是夜晚7點至8點的時候，但之後開始聞到煙之後，就馬山關窗了。」

Cal Fire也對受影響地區發出撤離令疏散居民，不過Alameda縣需要撤離的地區不算多，住在Warm Springs附近的Ricky也沒有收到任何撤離的訊息，根據Fremont消防局的推文，目前對Mill Creek Road發出撤離警告，儘管如此他也早有準備。

Ricky說：「雖然說還未燒到（我住的地方），但隨時都有這個可能性，所以都已經收拾好了包袱，幫家中小孩都收拾好東西，基本的幾天的衣服，需要的基本用品，例如口罩、尿片和衣服，全部都已經收拾好，其餘還有手機充電器、智能手錶充電器都已經收拾好，還有就是護照都已經帶在身上。」

但南灣Santa Clara縣 受到SCU和CZU兩個山火影響，就有較多地區的居民需要撤離，根據Cal Fire的撤離地圖，可以見到從Milpitas和Alameda縣交界以東，和以南沿著聖荷西東邊的山一直到Gilroy，這些地區的居民都需要撤離。

有住在Saratoga的華裔居民一家五口已經3天沒有外出，他表示，距離Santa Cruz的CZU閃電山火有40分鐘車的距離，因此家人都沒有太緊張，還說相信火會很快被救熄。

灣區疫情還沒過去，現在又遇上山火，Ricky說壓力也不小。

Ricky說：「怕自己和家人一個不小心感染新冠病毒，現在又多了山火，而且越逼越近，人也是蠻緊張的。」

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