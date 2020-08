灣區山火影響空氣質素 衛生部呼籲公眾避免外出（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區多場山火影響空氣質素,舊金山公共衛生部門,呼籲大家盡量不要出門,另外當局又交代華埠疫情。

根據灣區空氣質素管理局網站,舊金山周五下午的空氣水平,介乎黃色中等至紅色不健康的水平,舊金山市府衛生部門呼籲高危群組,例如是長者、孩子、長期肺病患者,這幾日應盡量避免出門。

舊金山公共衛生局局長白幹榮醫生說:「基本上如果某些活動容易導致你呼吸上有負荷,就盡量要減少進行,就算自己的肺沒有事,盡量應該留在家中,不要出外做戶外活動。」

舊金山應急管理局表示,當舊金山的空氣污染指數達到紅色不健康水平時,市府將會派發N95口罩給戶外工作的必要服務員工,以及無家可歸者。

根據市府的數據資料,舊金山華埠有43宗確診個案,華埠Clay街一座散房,幾日前被發現至少有10名住戶確診,當被問及華埠散房有多少宗確診個案時,衛生局表示,為保障病人私隱,不會公佈特定社區散房居民確診的資料,但透露全舊金山一共有502名散房住戶確診。

當局強調,每日密切監察散房情況,調查有無社區爆發,也聲稱會增加為散房住戶進行更多檢測。

白幹榮醫生說:「現在我們在舊金山華埠,除了前幾日已知的案例之外,以我們所知未有其他。」

舊金山全市目前有8,702人確診,累計72人死於新型肺炎,約107人需要住院。

