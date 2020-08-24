灣區山火影響空氣質素 衛生部呼籲公眾避免外出（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區多場山火影響空氣質素，舊金山公共衛生部門，呼籲大家盡量不要出門，另外當局又交代華埠疫情。

根據灣區空氣質素管理局網站，舊金山周五下午的空氣水平，介乎黃色中等至紅色不健康的水平，舊金山市府衛生部門呼籲高危群組，例如是長者、孩子、長期肺病患者，這幾日應盡量避免出門。

舊金山公共衛生局局長白幹榮醫生說：「基本上如果某些活動容易導致你呼吸上有負荷，就盡量要減少進行，就算自己的肺沒有事，盡量應該留在家中，不要出外做戶外活動。」

舊金山應急管理局表示，當舊金山的空氣污染指數達到紅色不健康水平時，市府將會派發N95口罩給戶外工作的必要服務員工，以及無家可歸者。

根據市府的數據資料，舊金山華埠有43宗確診個案，華埠Clay街一座散房，幾日前被發現至少有10名住戶確診，當被問及華埠散房有多少宗確診個案時，衛生局表示，為保障病人私隱，不會公佈特定社區散房居民確診的資料，但透露全舊金山一共有502名散房住戶確診。

當局強調，每日密切監察散房情況，調查有無社區爆發，也聲稱會增加為散房住戶進行更多檢測。

白幹榮醫生說：「現在我們在舊金山華埠，除了前幾日已知的案例之外，以我們所知未有其他。」

舊金山全市目前有8,702人確診，累計72人死於新型肺炎，約107人需要住院。

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