涉殺懷孕妻子棄屍海灣 Scott Peterson死刑獲推翻

【KTSF 馮政浩報導】

加州最高法院推翻一宗十多年前的死刑命案刑罰,發還下級法院重新量刑,被判謀殺罪成立的Scott Peterson罪名依然成立,但刑罰要再決定。

Peterson被控在2002年謀殺懷孕妻子Laci,以及未出世的兒子罪名成立,當時被判死刑。

Peterson在2002年報案,聲稱妻子在聖誕節失踪,之後他妻子及胎兒的屍體被發現冲到舊金山海灣,導致Peterson被捕及定罪。

當時控方未能提出人證物證,而是讓陪審員根據旁證而將被告定成死罪。

現在加州最高法院表示,案件中有一些陪審員人選被錯誤地撤回,部份原因是他們反對死刑,最高法院認為,這樣撤回並不恰當。

不過最高法院維持謀殺罪成立,而新的刑罰就發還下級法庭再決定。

