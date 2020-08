特朗普正式獲共和黨提名競選連任總統

【KTSF 張麗月報導】

本星期輪到共和黨全國代表大會周一開始,展開為期4天的黨代表大會,大會周一正式提名特朗普總統代表共和黨競選連任,特朗普在大會期間每晚都會發言。

共和黨全國代表大會周一在北卡羅萊納州Charlotte市拉開序幕,由於疫情關係,大會主要是透過視像方式舉行,每個州和領地各派出6名代表,合共336名代表親身出席,特朗普周一也親自現身會場,他會每晚都在大會上發言。

經過逐一點名後,大會周一正式提名競選連任的特朗普代表共和黨,在11月大選中挑戰民主黨的總統候選人拜登。

特朗普周一在大會發言時,指控民主黨人「企圖偷竊選舉」,矇騙國民有一個公平自由的選舉,他又反對郵遞投票,並且揚言如果選後不是他贏,他就不會接受選舉結果。

特朗普說:「我們抓到他們在2016年幹著壞事,留意將會發生甚麼事,我們要非常小心,因為他們嘗試對8千萬郵遞選票再做一次,這是不公平和不對,將不可能去處理,這是我的意見,只是我的意見,我們必須非常小心,你們必須留意。」

提名完畢之後,大會其餘的製作將會移師到首都華盛頓,然後透過視像方式轉播,特朗普將於周四發表接受提名演說。

特朗普獲得提名後,周一在州內巡視,並宣佈提供額外十億元給「農民以至家庭的食物盒計劃」,這個計劃由聯邦農業部推行,將會向受疫情影響的農民和家庭提供食物盒,裡面有蔬果、奶類和肉類產品等。

周一大會的主題是「承諾之地」,主講嘉賓包括前美國駐聯合國大使Nikki Haley。

