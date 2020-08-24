特朗普正式獲共和黨提名競選連任總統

【KTSF 張麗月報導】

本星期輪到共和黨全國代表大會周一開始，展開為期4天的黨代表大會，大會周一正式提名特朗普總統代表共和黨競選連任，特朗普在大會期間每晚都會發言。

共和黨全國代表大會周一在北卡羅萊納州Charlotte市拉開序幕，由於疫情關係，大會主要是透過視像方式舉行，每個州和領地各派出6名代表，合共336名代表親身出席，特朗普周一也親自現身會場，他會每晚都在大會上發言。

經過逐一點名後，大會周一正式提名競選連任的特朗普代表共和黨，在11月大選中挑戰民主黨的總統候選人拜登。

特朗普周一在大會發言時，指控民主黨人「企圖偷竊選舉」，矇騙國民有一個公平自由的選舉，他又反對郵遞投票，並且揚言如果選後不是他贏，他就不會接受選舉結果。

特朗普說：「我們抓到他們在2016年幹著壞事，留意將會發生甚麼事，我們要非常小心，因為他們嘗試對8千萬郵遞選票再做一次，這是不公平和不對，將不可能去處理，這是我的意見，只是我的意見，我們必須非常小心，你們必須留意。」

提名完畢之後，大會其餘的製作將會移師到首都華盛頓，然後透過視像方式轉播，特朗普將於周四發表接受提名演說。

特朗普獲得提名後，周一在州內巡視，並宣佈提供額外十億元給「農民以至家庭的食物盒計劃」，這個計劃由聯邦農業部推行，將會向受疫情影響的農民和家庭提供食物盒，裡面有蔬果、奶類和肉類產品等。

周一大會的主題是「承諾之地」，主講嘉賓包括前美國駐聯合國大使Nikki Haley。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。