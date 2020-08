【KTSF】

聯邦衛生及公共服務部宣布擴大兒童接種疫苗的渠道,讓家長更容易讓小朋友接種疫苗。

疫情之下,當局宣布允許每個州的藥劑師為3歲以上的兒童接種疫苗,而藥劑師必須要有州府頒發的執業牌照,官員希望措施能夠讓更多的兒童接種疫苗。

聯邦疾控中心(CDC)報告指,兒童疫苗的訂單數量在春季疫情高峰期銳減,而代表兒科醫生的美國兒科學會則批評做法,指做法嚴重誤導。

