秘魯夜店人踩人13死 被捕者多人確診

【有線新聞】

秘魯夜店違反防疫禁令、遭突擊搜查期間造成人踩人傷亡的事件,其中15名被捕人士確診新型肺炎,總統對事件表示憤怒,要求嚴懲違法的人。

秘魯警方拘捕23人,包括經營違反防疫規定夜店的兩夫婦,並為被捕人士做新型冠狀病毒檢測。其中15人確診、要接受隔離。

參與行動的全部警員亦會作檢測。總統比斯卡拉表示痛心和憤怒,指類似的大型聚集普遍,嚴重威脅公眾健康,敦促檢察部門懲處違法者。

當局因應疫情自3月起禁止夜店營業,但首都利馬一間夜店當地星期六晚仍然舉行派對,遭警方突擊搜查。

約120名參加者為逃避拘捕,爭相由二樓唯一出口逃走,結果釀成人踩人、13人死亡,當中11人對病毒檢測呈陽性,另外6人受傷、包括警員。

有目擊者稱警員向密封的夜店施放催淚氣體,警方就否認。

秘魯是新型肺炎感染率第二高的拉美國家,軍方一度出動巡邏,確保民眾遵守防疫措施。

當地近期每日逾9,000人確診,累計近60萬宗個案,超過27,000人死亡。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。