秘魯夜店人踩人13死 被捕者多人確診

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秘魯夜店違反防疫禁令、遭突擊搜查期間造成人踩人傷亡的事件，其中15名被捕人士確診新型肺炎，總統對事件表示憤怒，要求嚴懲違法的人。

秘魯警方拘捕23人，包括經營違反防疫規定夜店的兩夫婦，並為被捕人士做新型冠狀病毒檢測。其中15人確診、要接受隔離。

參與行動的全部警員亦會作檢測。總統比斯卡拉表示痛心和憤怒，指類似的大型聚集普遍，嚴重威脅公眾健康，敦促檢察部門懲處違法者。

當局因應疫情自3月起禁止夜店營業，但首都利馬一間夜店當地星期六晚仍然舉行派對，遭警方突擊搜查。

約120名參加者為逃避拘捕，爭相由二樓唯一出口逃走，結果釀成人踩人、13人死亡，當中11人對病毒檢測呈陽性，另外6人受傷、包括警員。

有目擊者稱警員向密封的夜店施放催淚氣體，警方就否認。

秘魯是新型肺炎感染率第二高的拉美國家，軍方一度出動巡邏，確保民眾遵守防疫措施。

當地近期每日逾9,000人確診，累計近60萬宗個案，超過27,000人死亡。

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