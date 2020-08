【KTSF】

聯邦運輸安全局(TSA)表示,局方去年在全國各個機場的安檢站點,一共收集到近100萬元由旅客遺下的金錢。

TSA近日向國會提交報告時透露,過去一年,在全國各地機場的安檢地點,局方人員收集到約926,000元由遊客遺下的錢,過去幾年,當局一共收集到約350萬元,可能是遊客忘了帶走的零錢及現金。

紐約JFK國際機場在去年就收集到最多的錢,超過98,000元。

TSA指出,他們一直都想將所有錢物歸原主,但還錢過程所需的洗費,相信會比遊客所剩下的錢要貴,因此TSA鼓勵一些在過安檢時遺下過失物的民眾,可以聯絡TSA的失物認領處。

