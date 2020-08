紐森視察山火災場 感謝特朗普調撥資金救火

【KTSF】

因應加州山火的持續,特朗普總統將事件列作重大災難,調撥聯邦資金援助,州長紐森前往火場視察時,亦公開感謝特朗普願意與他合作。

州長紐森在社交網站上發文指,如果你不相信氣候變化,請來加州看看。

紐森周六一早就到Vacaville一個專門為消防員、前線救援人員及災民提供食物的廚房視察。

紐森後來在網上分享焚燒橫跨南灣Santa Clara縣及東灣的SCU山火受影響地區的情況,火場面積亦近34萬畝,躍升為加州史上第三大山火。

紐森指出,加州的確增加了人手及物資救災,但仍然不足夠,因此需要聯邦的援助,這筆錢將會用於災後重建,支援災民的生活等。

特朗普表示,加州應該一早要清理好森林,當中有很多落葉及枯萎的樹木,這些都是非常易燃的,他3年來一直都建議加州要著手處理,但加州的官員一直不願意聽。

雖然特朗普對加州的領導有微言,但紐森感謝特朗普總在州府有緊急需要時很快就作出回應。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。