移民局10月起調整收費 入籍申請費將逾千元（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美國公民及移民局(USCIS)宣佈將從10月2日起調整多項移民申請費,包括入籍和H1B工作簽證費用,分別上漲超過八成和三成四。

USCIS調漲的各項移民申請費用,漲幅最大的是入籍申請費,由目前的640元飆漲至1,170元,如果是網上遞交申請,則是1,160元,而工作簽證H1-B則由目前的460元增加至555元,L-1簽證則由460元增加至805元。

此外,申請工作簽證的僱主,除了要支付以上申請費,還要繳交一項培訓費。

E&M Mayock移民事務所律師助理錢進(Jin Qian)說:「這個是對公司有一定的要求,就是說你公司人數小於25人,包括25人以下的,它的培訓費是750元,大於25人,也就是從26日開始,它的培訓費是1,500元,除了這個費用以外,它還有500元防僞費,就是說它怕有些案子是詐騙,所以它收了這500元,還有就是它基本申請費。」

專家建議,如果想在加價之前申請,或是不想在移民局員工8月底放無薪假後出現任何變數,現在最好儘快遞交申請。

錢進說:「比如說H1要延期的,因為它最早讓你遞件是說,在你目前到期前6個月,舉個例子說,你明年2月到期的話,現在8月份,現在你可以遞件了,如果你現在可以遞件的話,我們是建議在8月30日之前,用加快的趕快遞件。」

目前只有職業移民I-140的申請費用有下調,由700元降至555元。

