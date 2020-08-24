移民局10月起調整收費 入籍申請費將逾千元（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美國公民及移民局（USCIS）宣佈將從10月2日起調整多項移民申請費，包括入籍和H1B工作簽證費用，分別上漲超過八成和三成四。

USCIS調漲的各項移民申請費用，漲幅最大的是入籍申請費，由目前的640元飆漲至1,170元，如果是網上遞交申請，則是1,160元，而工作簽證H1-B則由目前的460元增加至555元，L-1簽證則由460元增加至805元。

此外，申請工作簽證的僱主，除了要支付以上申請費，還要繳交一項培訓費。

E&M Mayock移民事務所律師助理錢進（Jin Qian）說：「這個是對公司有一定的要求，就是說你公司人數小於25人，包括25人以下的，它的培訓費是750元，大於25人，也就是從26日開始，它的培訓費是1,500元，除了這個費用以外，它還有500元防僞費，就是說它怕有些案子是詐騙，所以它收了這500元，還有就是它基本申請費。」

專家建議，如果想在加價之前申請，或是不想在移民局員工8月底放無薪假後出現任何變數，現在最好儘快遞交申請。

錢進說：「比如說H1要延期的，因為它最早讓你遞件是說，在你目前到期前6個月，舉個例子說，你明年2月到期的話，現在8月份，現在你可以遞件了，如果你現在可以遞件的話，我們是建議在8月30日之前，用加快的趕快遞件。」

目前只有職業移民I-140的申請費用有下調，由700元降至555元。

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