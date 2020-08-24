兩颶風將接連吹襲美國東南海灣沿岸

【KTSF 馮政浩報導】

美國東南的海灣沿岸在未來48小時，將會受到兩個颶風吹襲，其中一個風力會達到3級，海灣州份正準備面對狂風暴雨以及水浸。

海灣沿岸要面對兩個連環拳形式的風暴吹襲，不過暫時估計未必一定出現最壞情況。

德州Galveston居民Scott Kusnerik說：「仍然有些擔心，我斬去一些屋頂旁邊的樹枝，清理渠道。」

風暴之一的Marco已經下調為熱帶風暴，吹向美國的時候逐漸失去動力。

路易斯安那州長John Bel Edwards說：「Marco對路易斯安那州的影響，較先前預測為小，這是好事。」

但並非安枕無憂。

Edwards說：「要告訴大家不要以為，另一颶風Laura會同樣善良對待我們。」

另一風暴Laura尾隨Marco兩天，看來進入海灣水域途中吸收不少能量，雖然現時界定是熱帶風暴，但有幾個預測模式都推斷，Laura接近路州的時候，可能變為3級颶風，強風、大雨以及威脅性命的風勢，有機會捲起10呎海浪，兼且現在新冠疫情嚴峻，當局呼籲居民留在家中，非不得已不要到庇護站。

密西西比州長Tate Reeves說：「我們並不鼓勵民眾急於到庇護站暫避，在低窪地區居民，如果有朋友，到朋友家，如果有家人，可以和家人一起，這是我們的建議。」

Laura估計在星期三登陸，專家表示，兩個風暴接連吹襲海灣沿岸非常罕見，歷史記載只是1933和1959出現。

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