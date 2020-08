兩颶風將接連吹襲美國東南海灣沿岸

【KTSF 馮政浩報導】

美國東南的海灣沿岸在未來48小時,將會受到兩個颶風吹襲,其中一個風力會達到3級,海灣州份正準備面對狂風暴雨以及水浸。

海灣沿岸要面對兩個連環拳形式的風暴吹襲,不過暫時估計未必一定出現最壞情況。

德州Galveston居民Scott Kusnerik說:「仍然有些擔心,我斬去一些屋頂旁邊的樹枝,清理渠道。」

風暴之一的Marco已經下調為熱帶風暴,吹向美國的時候逐漸失去動力。

路易斯安那州長John Bel Edwards說:「Marco對路易斯安那州的影響,較先前預測為小,這是好事。」

但並非安枕無憂。

Edwards說:「要告訴大家不要以為,另一颶風Laura會同樣善良對待我們。」

另一風暴Laura尾隨Marco兩天,看來進入海灣水域途中吸收不少能量,雖然現時界定是熱帶風暴,但有幾個預測模式都推斷,Laura接近路州的時候,可能變為3級颶風,強風、大雨以及威脅性命的風勢,有機會捲起10呎海浪,兼且現在新冠疫情嚴峻,當局呼籲居民留在家中,非不得已不要到庇護站。

密西西比州長Tate Reeves說:「我們並不鼓勵民眾急於到庇護站暫避,在低窪地區居民,如果有朋友,到朋友家,如果有家人,可以和家人一起,這是我們的建議。」

Laura估計在星期三登陸,專家表示,兩個風暴接連吹襲海灣沿岸非常罕見,歷史記載只是1933和1959出現。

