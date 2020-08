病癒港男外遊後再確診 全球首宗重複感染病例

【有線新聞】

香港一名新型肺炎患者康復數個月後,去過西班牙後再次確診,港大的研究團隊發現他是重複感染、不是復陽,成為全球首宗病例。

該名33歲男患者第一次確診在3月底,是本地感染個案,當時有呼吸道病徵,兩星期後出院,驗到兩次陰性、有抗體。他本月初去西班牙,月中回港後驗到陽性、再次確診,留院4至5天便出院。

港大微生物學系研究發現他是重複感染,不是復陽。

港大微生物學系臨床副教授杜啟泓說:「平時(復陽)基因會一樣的,今次很不同,第一次與第二次病毒屬於不同基因分,第二是兩個病毒至少有24個地方不同。第二次感染時病毒量較高,以前復陽個案通常病毒量很低。」

港大說患者今次沒病徵,但人人免疫力不同,難說重複感染病徵是否一定輕微,不過今次證明免疫力維持短時間,康復都不能掉以輕心。

杜啟泓說:「即使出院都要繼續防疫措施,社交距離、戴口罩、潔手,因為是有機會第二次感染。第二,我們有些擔心這種病毒難控制,他感染後可以有第二次,或可能第三、四次感染,所以在控制疫情上增加難度。」

不過研究團隊認為不用定期為康復患者做檢測,因為他們感染機會與沒感染過的人相若,甚至更小。

