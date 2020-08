【有線新聞】

收治俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的德國醫院指,臨床報告顯示他被人落毒。

納瓦爾尼日前抵達柏林醫院後,院方為他做了多項檢測,臨床結果顯示,他接觸過一種屬於神經抑制劑的物質,具體仍然有待詳細化驗。

納瓦爾尼目前仍然在醫院深切治療部留醫,醫生指他情況嚴重,但不會有生命危險,正在服用阿托品藥物治療,不排除會有後遺症,德國當局早前已經加強在醫院外圍布防。

44歲的納瓦爾尼上周四乘飛機由西伯利亞返回莫斯科途中不適,發言人早前推測有人在納瓦爾尼當日喝過的茶落毒,西伯利亞的醫院早前表示,沒有跡象顯示他被落毒。

