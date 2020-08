有賊匪趁火打劫 偷走消防員錢包兼銀行存款

【KTSF】

上星期罕見出現的閃電,觸發灣區多場的山火,全州正撲救近600場山火,火場面積近100萬平方英畝,相等於超過20個舊金山的面積,跨州分多個消防部都派人加入救災。

橫跨北灣5個縣的LNU閃電複合山火,火場面積最大,至今焚燒超過350,030英畝土地,截至周一早上有22%受控。

加州林業及火災部表示,LNU山火是加州史上第二大的山火,焚毀了871座建築,另有234座建築受損,有超過3萬座建築受到威脅,遠至華盛頓州及俄勒岡州都派人前來協助,一共投入了約17,000名消防員、233輛消防車及11架直升機救災。

消防部擔心,未來兩日強風及乾燥的天氣,可能進一步助長火勢的蔓延。

此外,在San Mateo及Santa Cruz縣,由至少5場山火組成的CZU山火焚燒超過74,000畝土地,有8%的火場面積受控,當局亦對疏散附近的民居,受影響人數超過77,000人,至今有131座建築焚毀,另外威脅逾24,000座建築。

消防部表示,發現有人趁火打劫,從一名消防指揮官的車上偷走他的錢包,並從他的銀行戶口提走所有款項。

另外,當局早前亦在Santa Cruz縣拘捕5人,落案起訴他們在山火期間擅自闖入災民的寓所搜掠。

