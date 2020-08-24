英國學者指地球23年間失去28萬億噸冰

【有線新聞】

英國有學者發現90年代至今、23年內，地球表面有近28萬億噸冰融化，兩極融冰情況最嚴重。專家形容冰川融化速度驚人，推測直至本世紀末全球海平面或會上升1米。

全球暖化導致冰川融化，到底融化速度有多快？英國三間大學學者合作的研究，分析南美洲、亞洲和加拿大等地的冰川、兩極海冰、南極和格陵蘭冰蓋，以及南極冰架的衛星圖片，發現1994年至2017年間，地球流失近28萬億噸冰，即是相當於以100米厚的冰覆蓋整個英國。

其中北極海冰流失得最多，達到7萬6千億噸，其次是南極冰架和高山冰川。這段期間海平面上升約3.5厘米，專家警告冰川融化或令海平面在本世紀末上升1米，意味近1百萬名居住低窪地區民眾失去家園。

這種融冰速度亦令地球，反射太陽輻射上太空的能力大大降低，冰川下的地表和海洋將會吸收更多熱能，進一步加劇全球暖化。

專家稱自1880年以來，地球地表溫度每年平均上升攝氏0.85度，情況在極地更嚴重，海洋和大氣溫度上升，直接導致冰川融化。

冰川融化亦會影響生態，因為海冰融掉後會沖淡海水鹽分，擾亂海洋生態；位處高山的冰川融掉，就會令附近民居失去主要食水來源。

不過專家同時強調融掉的冰中，54%來自海冰和冰架，它們本身漂浮在水上，即使融掉，都不會令海平面上升。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。