英國學者指地球23年間失去28萬億噸冰

【有線新聞】

英國有學者發現90年代至今、23年內,地球表面有近28萬億噸冰融化,兩極融冰情況最嚴重。專家形容冰川融化速度驚人,推測直至本世紀末全球海平面或會上升1米。

全球暖化導致冰川融化,到底融化速度有多快?英國三間大學學者合作的研究,分析南美洲、亞洲和加拿大等地的冰川、兩極海冰、南極和格陵蘭冰蓋,以及南極冰架的衛星圖片,發現1994年至2017年間,地球流失近28萬億噸冰,即是相當於以100米厚的冰覆蓋整個英國。

其中北極海冰流失得最多,達到7萬6千億噸,其次是南極冰架和高山冰川。這段期間海平面上升約3.5厘米,專家警告冰川融化或令海平面在本世紀末上升1米,意味近1百萬名居住低窪地區民眾失去家園。

這種融冰速度亦令地球,反射太陽輻射上太空的能力大大降低,冰川下的地表和海洋將會吸收更多熱能,進一步加劇全球暖化。

專家稱自1880年以來,地球地表溫度每年平均上升攝氏0.85度,情況在極地更嚴重,海洋和大氣溫度上升,直接導致冰川融化。

冰川融化亦會影響生態,因為海冰融掉後會沖淡海水鹽分,擾亂海洋生態;位處高山的冰川融掉,就會令附近民居失去主要食水來源。

不過專家同時強調融掉的冰中,54%來自海冰和冰架,它們本身漂浮在水上,即使融掉,都不會令海平面上升。

