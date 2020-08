CZU閃電山火13%受控 一人亡

【KTSF】

在San Mateo縣南部和Santa Cruz縣北部燃燒的CZU閃電山火,截至周一早上有13%受控,有一名平民死亡,國家氣象局已取消火災紅色警報。

這場山火的火場面積已達78,000英畝,燒毀231幢住屋,另外19幢住屋受損,目前有24,323幢建築物受威脅,有4人失蹤。

另外,當局周日晚在疏散地區拘捕3名可疑人士,警方亦正在調查一名消防指揮官值班時被偷走財物的案件。

San Mateo縣消防局官員稱,有6人因為非法進入火場禁區查看住屋,最後需要消防員拯救到安全地方,當局呼籲民眾切勿進入火場禁區,以免身陷險境。

查詢CZU山火的最新消息,請瀏覽:https://twitter.com/CALFIRECZU

