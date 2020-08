【KTSF】

針對紐約曼哈頓地檢官傳喚特朗普總統的財務紀錄,聯邦上訴法庭拒絕了特朗普律師延遲執行傳喚令的要求,地檢官有可能在短期內,取得特朗普財務紀錄和報稅資料。

特朗普律師是針對法庭准許曼哈頓地檢官取得特朗普的財務紀錄和報稅資料而提出上訴,在上訴期間,特朗普律師要求法庭暫時禁止執行傳喚令,這項臨時禁制令遭到駁回,但是原來的傳喚令可以在下星期執行,這意味著曼哈頓地檢官在下星期到9月1日的幾天時間內,有權利要求特朗普的會計公司Mazars USA交出8年相關的財務紀錄。

